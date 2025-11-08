Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению Mestera
- 08 ноября, 2025
- 16:00
Американская фармацевтическая компания Pfizer заключила сделку на 10 миллиардов долларов по приобретению разработчика препаратов для лечения ожирения Metsera.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Сделка поставила точку в ожесточённой борьбе между нью-йоркским фармгигантом и его датским конкурентом Novo Nordisk.
Победа в этом противостоянии открывает для Pfizer путь на стремительно растущий и крайне прибыльный рынок средств для снижения веса, даже несмотря на то, что препараты Metsera появятся на рынке лишь через несколько лет.
По данным агентства, Pfizer была близка к заключению соглашения ещё в сентябре, однако на прошлой неделе Novo Nordisk внезапно вмешалась, сделав встречное предложение и спровоцировав настоящий аукцион за привлекательный актив. В итоге американская компания предложила $86,25 за акцию, что на 3,69% выше цены закрытия Metsera в пятницу. Предложение включает $65,60 наличными и дополнительные выплаты до $20,65 за акцию.
В субботу Novo Nordisk объявила, что не будет повышать свою оферту: "После конкурентного процесса и тщательного рассмотрения Novo Nordisk не станет увеличивать своё предложение по приобретению Metsera", - говорится в заявлении компании.
В Novo добавили, что продолжают развивать собственную линейку препаратов для лечения ожирения и "будут и далее рассматривать возможности для сделок и приобретений, соответствующих стратегическим целям компании".