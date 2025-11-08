Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению Mestera

Американская фармацевтическая компания Pfizer заключила сделку на 10 миллиардов долларов по приобретению разработчика препаратов для лечения ожирения Metsera.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Сделка поставила точку в ожесточённой борьбе между нью-йоркским фармгигантом и его датским конкурентом Novo Nordisk.

Победа в этом противостоянии открывает для Pfizer путь на стремительно растущий и крайне прибыльный рынок средств для снижения веса, даже несмотря на то, что препараты Metsera появятся на рынке лишь через несколько лет.

По данным агентства, Pfizer была близка к заключению соглашения ещё в сентябре, однако на прошлой неделе Novo Nordisk внезапно вмешалась, сделав встречное предложение и спровоцировав настоящий аукцион за привлекательный актив. В итоге американская компания предложила $86,25 за акцию, что на 3,69% выше цены закрытия Metsera в пятницу. Предложение включает $65,60 наличными и дополнительные выплаты до $20,65 за акцию.

В субботу Novo Nordisk объявила, что не будет повышать свою оферту: "После конкурентного процесса и тщательного рассмотрения Novo Nordisk не станет увеличивать своё предложение по приобретению Metsera", - говорится в заявлении компании.

В Novo добавили, что продолжают развивать собственную линейку препаратов для лечения ожирения и "будут и далее рассматривать возможности для сделок и приобретений, соответствующих стратегическим целям компании".