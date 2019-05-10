​Petkim увеличил чистую прибыль на 14%

Чистая прибыль турецкого нефтехимического холдинга Petkim (Petrokimya) Holding A.Ş., основная доля которого принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), в I квартале 2019 года составила 144 млн лир.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания увеличила в отчетном периоде продажи на 51%, получив доход в 2,83 млрд долларов.

В течение I квартала этиленовая фабрика использовала 99% производственных мощностей.

Генеральный директор Petkim Анар Мамедов отметил, что I квартал завершился успешно: "Мы видим первые успехи нашей интеграции с заводом STAR. К концу года мы получим еще большую выгоду от этой интеграции. Несмотря на ситуацию на рынке и ожидания застоя, мы настроились на получение добавленной стоимости для турецкой промышленности и экономики и продолжаем инвестировать. В 2019 году мы продолжим оставаться лидером по производству продукции с добавленной стоимостью в Турции".