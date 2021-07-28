Первый внедорожник Aston Martin позволил компании увеличить продажи на 200%

Британский автопроизводитель Aston Martin объявил о росте продаж на 224%, чему во многом способствовало увеличение спроса на его первый спортивный внедорожник DBX 4x4. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Британский автопроизводитель Aston Martin объявил о росте продаж на 224%, чему во многом способствовало увеличение спроса на его первый спортивный внедорожник DBX 4x4. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Принимая во внимание успех DBX, нашего первого внедорожника, мы выпустили еще два новых автомобиля. Кроме того, в связи с появлением новых моделей, в будущем у нас есть хорошие возможности для роста", - отметил совладелец Aston Martin Лоуренс Стролл.

Британский внедорожник DBX 4x4, по информации агентства, впервые сошел с конвейера чуть более года назад. Доля продаж данной модели за первую половину 2021 года составила более 50% от общего объема продаж компании (2 901 автомобиль). В настоящее время Aston Martin, как пишет Reuters, переживает трудные времена, поскольку компания не оправдала ожидания клиентов. Это побудило автопроизводителя искать новых спонсоров.

Вместе с тем уточняется, что убыток компании до налогообложения снизился с 227 млн фунтов стерлингов (около 314,8 млн долларов США) в первой половине 2020 года до 91 млн фунтов стерлингов (126 млн долларов). В то же время Aston Martin заявил, что показатели продаж соответствовали ожиданиям.