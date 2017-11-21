Первый вице-премьер России предложил объединить налоговую и таможенную службы

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Первый вице-премьер России Игорь Шувалов предложил в 2018 году объединить налоговую и таможенную службы.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом И.Шувалов заявил, выступая на коллегии Федеральной налоговой службы.

"В некоторых странах существует единый фискальный орган. Я к этому постоянно и налоговые органы, и наших таможенников подвожу. Мы начинаем новый политический цикл... От администрирования зависит не меньше (чем от налоговой системы и налоговых ставок)", - заявил Шувалов.

По его словам, решение по объединению ведомств должно быть принято при формировании нового правительства, в мае 2018 года.