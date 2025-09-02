Первая Ассамблея Страхового союза тюркского мира пройдет в Шуше

В Шуше 14 сентября состоится первая Ассамблея Страхового союза тюркского мира.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана, мероприятие пройдет при поддержке Центрального банка Азербайджана и Организации тюркских государств.

В Ассамблее примут участие официальные лица и финансовые регуляторы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Северного Кипра, а также представители страховых ассоциаций.

Программа включает официальное открытие и панельные обсуждения, а также подписание Прокламации о реформировании Союза на основе целей и принципов ОТГ.

Страховой союз тюркского мира был создан в мае 2022 года в Стамбуле по инициативе страховых ассоциаций Азербайджана и Турции.