    Первая Ассамблея Страхового союза тюркского мира пройдет в Шуше

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 17:23
    В Шуше 14 сентября состоится первая Ассамблея Страхового союза тюркского мира.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана, мероприятие пройдет при поддержке Центрального банка Азербайджана и Организации тюркских государств.

    В Ассамблее примут участие официальные лица и финансовые регуляторы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Северного Кипра, а также представители страховых ассоциаций.

    Программа включает официальное открытие и панельные обсуждения, а также подписание Прокламации о реформировании Союза на основе целей и принципов ОТГ.

    Страховой союз тюркского мира был создан в мае 2022 года в Стамбуле по инициативе страховых ассоциаций Азербайджана и Турции.

    ОТГ Ассамблея Страхового союза Шуша ЦБА
