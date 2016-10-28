PASHA Hayat Sigorta: Мы вложили 10 млн манатов в облигации

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Общий объем инвестиций ОАО PASHA Hayat Sigorta в облигации равен 10 млн манатов. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам зампред правления компании Нияз Исмаилов.

По его словам, PASHA Hayat Sigorta приостановил инвестиции в сектор недвижимости из-за известных рисков: "Однако мы планируем в скором времени возобновить их".

Н.Исмаилов отметил, что общий инвестиционный портфель компании в годовом выражении сократился на 24%, а с начала года вырос на 17%, составив 129 млн манатов.

По его словам, страховые взносы компании выросли на 45% по сравнению с прошлым годом: "С начала года мы собрали 61,8 млн манатов. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра составила 42,5 млн манатов. Прирост равен 45%".