​Pasha Bank рассматривает возможность обслуживания физических лиц

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ До конца года Pasha Bank откроет новый филиал в Сумгайыте. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Pasha Bank Талех Кязимов.

Он также отметил, что Pasha Bank в перспективе может оказывать услуги и физическим лицам: "В настоящее время банк обслуживает исключительно корпоративных клиентов. Возможно, в будущем мы сможем оказывать услуги физическим лицам - сотрудникам наших корпоративных клиентов".