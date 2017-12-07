PASHA Bank предупредил клиентов

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ОАО PASHA Bank обратился к своим клиентам.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что 10 декабря с 01:00 до 10:00 в банке будут проводиться работы по усовершенствованию.

В связи с этим могут возникнуть перебои в использовании онлайн-услуг. Клиентам предлагается выполнять операции после 11:00 или же выполнить их повторно.

Напомним, что PASHA Bank осуществляет деятельность с 2007 года. Уставный капитал кредитной организации равен 333 млн манатов. ООО PASHA Holding принадлежат 60%, ООО Ador – 30%, Арифу Пашаеву – 10% пакета акций банка.