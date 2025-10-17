Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    PASHA Bank обнародовал финансовое положение

    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 09:28
    PASHA Bank обнародовал финансовое положение

    PASHA Bank завершил январь-сентябрь этого года с чистой прибылью в 132,837 млн манатов, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка.

    За 9 месяцев доходы PASHA Bank составили 597,3 млн манатов (+7,8% в годовом сравнении), расходы - 407,413 млн манатов (+15,2%), отчисления в специальные резервы - 17,557 млн манатов (+15%), а выплаты по налогу на прибыль - 39,493 млн манатов (+2,5%).

    На 1 октября этого года активы PASHA Bank составили 8 млрд 932,496 млн манатов, что на 4,2% больше по сравнению с годом ранее. Из них 3 млрд 258,95 млн манатов - чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 3,7%.

    Обязательства банка оцениваются в 7 млрд 936,337 млн манатов (+2,6%), в том числе депозитный портфель сократился на 1,4% - до 6 млрд 766,21 млн манатов. Капитал банка вырос на 18,8% - до 996,159 млн манатов.

    PASHA Bank создан в 2007 году. Уставный капитал банка равен 354,512 млн манатов.

