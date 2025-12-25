Казахстан опубликовал промежуточное сообщение о ходе расследования авиакатастрофы самолета AZAL

Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточное сообщение о ходе расследования причин авиакатастрофы с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании "Azerbaijan Airlines", выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от Актау.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минтранспорта Казахстана.

"На момент подготовки промежуточного сообщения комиссией был осуществлен сбор и анализ фактических данных, включая сведения об экипаже, диспетчерах органов воздушного движения и нормативные акты эксплуатанта, документаций по подготовке и выполнению полета, метеорологической информации и материалы технического обслуживания. Получены копии бортового журнала и иных документаций, относящиеся к полету", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проведена работа с бортовыми самописцами: извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры полета из регистратора полетных данных (FDR) и выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR).

Комиссия по расследованию указанного происшествия, назначенная приказом исполняющего обязанности Министра транспорта РК от 26.12.2024 г. №433, продолжает работу по установлению причин и способствующих факторов авиационного происшествия.

Комиссией выполнен детальный осмотр места авиационного происшествия с фиксацией пространственного положения элементов конструкции воздушного судна. Выполнена фото- и видеофиксация, осуществлен сбор и вывоз агрегатов воздушного судна с места авиационного происшествия.

В рамках расследования авиационного происшествия были проведены следующие исследования:

– комплексная (трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная) экспертиза выявленных посторонних металлических предметов (внешние объекты).

По результатам экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено. Представленные для исследования на трех кислородных баллонах следов взрыва не имеются. Повреждения воздушного судна предположительно были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось.

– трасологическая экспертиза части трубки гидравлической системы №2. По результатам исследования было установлено, что на трубке имеются повреждения. Механизмом образования повреждения является разрыв металла в результате соприкосновения твердых предметов.

Сквозные повреждения могут быть образованы металлическими фрагментами (внешними объектами), изготовленными из сплава металлов на основе железа (основа стали);

– исследование кассеты Центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer), извлеченного из Модульного блока авионики на базе завода изготовителя "Honeywell International Inc". В следствии термического воздействия извлечь данные из указанной кассеты не представилось возможным. Для извлечения данных, заводом "Honeywell International Inc" было рекомендовано обратиться к производителю карты-памяти "Delkin Devices Inc". В настоящее время Комиссией ведутся переговоры с Уполномоченным представителем Соединенных Штатов Америки о проведении исследовании на базе завода "Delkin Devices Inc".

– исследование кассет Глобальной системы позиционирования (GPS1 и GPS2), извлеченные из Модульных блоков авионики №1 и №3 на базе завода "CMC Electronics". Работа завершена, проводится анализ.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С". Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт пропал с радаров в воздушном пространстве России.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.