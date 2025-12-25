İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Qazaxıstan AZAL təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırmanın gedişatı barədə məlumat dərc edib

    Region
    • 25 dekabr, 2025
    • 17:45
    Qazaxıstan AZAL təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırmanın gedişatı barədə məlumat dərc edib

    Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyi "Azerbaijan Airlines" aviaşirkətinə məxsus, Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən və Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayan "Embraer 190" təyyarəsi ilə bağlı araşdırmanın gedişatı barədə aralıq məlumat dərc edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    "Aralıq hesabatın hazırlanması dövründə komissiya tərəfindən faktiki məlumatların toplanması və təhlili həyata keçirilib. Bu zaman o cümlədən ekipaj, hava hərəkətinin idarə edilməsi orqanlarının dispetçerləri barədə məlumatlar, istismarçıya aid normativ aktlar, uçuşun hazırlanması və yerinə yetirilməsi üzrə sənədlər, meteoroloji məlumatlar və texniki xidmət materialları nəzərdən keçirilib. Uçuşla bağlı bort jurnalının və digər sənədlərin surətləri əldə edilib", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, iş bort qeydiyyat cihazları ilə həyata keçirilib: uçuş məlumatları qeydedicisindən (FDR) uçuş parametrləri çıxarılıb, deşifrə olunub, həmçinin kabina səs qeydedicisi (CVR) deşifrə edilib.

    MƏLUMAT YENİLƏNİR

