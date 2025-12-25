В Карабахском университете на факультете бизнеса и экономики обучаются 505 студентов

В Карабахском университете на факультете бизнеса и экономики по 7 специальностям обучаются 505 студентов.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом журналистам заявил декан факультета бизнеса и экономики университета Кямран Меликов в рамках медиатура, организованного в регион по следам визита президента.

Он подчеркнул, что факультет бизнеса и экономики Карабахского университета является одним из главных структурных подразделений в направлении формирования современной академической среды:

"В настоящее время на факультете работают 20 профессоров, административно-технический персонал. Всего здесь на ступени бакалавриата обучаются 505 студентов по 7 специальностям – финансы, бухгалтерский учет, государственное и муниципальное управление, экономика, менеджмент, международная торговля и логистика, организация туризма. Учебный корпус располагает 40 аудиториями, библиотекой, читальными и актовыми залами, компьютерными лабораториями и административными помещениями. Ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса факультета бизнеса и экономики является одним из важных шагов, предпринятых на пути к формированию университета на современном уровне".

Отметим, что 23 декабря президент Ильхам Алиев присутствовал на открытии нового корпуса факультета бизнеса и экономики Карабахского университета в городе Ханкенди.