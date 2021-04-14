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PASHA Bank: До 2024 года будем строить работу на системах принятия решений

PASHA Bank: До 2024 года будем строить работу на системах принятия решений Cегодня 92% контактов PASHA Bank с юридическими лицами осуществляется через цифровые каналы
Финансы
14 апреля 2021 г. 13:28
PASHA Bank: До 2024 года будем строить работу на системах принятия решений

В прошлом году оборот средств по счетам клиентов PASHA Bank 42 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор и председатель правления ОАО PASHA Bank Талех Кязимов во время выступления на онлайн-конференции "Роль финансовых институтов в развитии цифровой экосистемы".

Он отметил, что сегодня 92% контактов PASHA Bank с юридическими лицами осуществляется через цифровые каналы, а в малом и среднем бизнесе эта цифра уже достигла 99,6%: "По нашим наблюдениям, в последнее время спрос на цифровые услуги в реальном секторе растет. В соответствии с нашей стратегией на 2021-2023 годы мы будем строить свою деятельность в области развития на системах принятия решений, поскольку она также пользуется большим спросом.

PASHA Bank начал обслуживать сегмент малого и среднего бизнеса с 2018 года, в настоящее время число активных клиентов составляет от 1,4 до 9 тыс., кредитный портфель - от 20 до 160 млн манатов. Все это мы смогли добиться благодаря цифровизации".

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Версия на английском языке Pasha Bank to build activities on decision-making systems until 2024
Версия на азербайджанском языке "Paşa Bank”: 2024-cü ilədək fəaliyyətimizi qərar vermə sistemləri üzərində quracağıq

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