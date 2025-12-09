Парламент Азербайджана утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы
Финансы
- 09 декабря, 2025
- 11:44
Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год", входящий в бюджетный пакет на следующий год.
Как сообщает Report, законопроект утвердили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Бюджетные расходы Фонда страхования от безработицы в 2026 году утверждены в размере 266,4 млн манатов (на 2,2% больше по сравнению с 2025 годом).
Согласно документу, 238,3 млн манатов расходов будут покрыты за счет доходов Фонда (на 15,5% больше), а 28,1 млн манатов - за счет неиспользованного остатка бюджета на конец 2025 года (на 48,25% меньше).
После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят в окончательном чтении.
