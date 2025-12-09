Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Парламент Азербайджана утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы

    Финансы
    • 09 декабря, 2025
    • 11:44
    Парламент Азербайджана утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы

    Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год", входящий в бюджетный пакет на следующий год.

    Как сообщает Report, законопроект утвердили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Бюджетные расходы Фонда страхования от безработицы в 2026 году утверждены в размере 266,4 млн манатов (на 2,2% больше по сравнению с 2025 годом).

    Согласно документу, 238,3 млн манатов расходов будут покрыты за счет доходов Фонда (на 15,5% больше), а 28,1 млн манатов - за счет неиспользованного остатка бюджета на конец 2025 года (на 48,25% меньше).

    После обсуждений документ был поставлен на голосование и принят в окончательном чтении.

    Бюджетный пакет Милли Меджлис Фонд страхования от безработицы
    "İşsizlikdən sığorta fondunun 2026-cı il büdcəsi haqqında" qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib
    Elvis

    Последние новости

    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    12:46

    Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

    Другие страны
    12:42

    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    12:41

    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    Лента новостей