​Парламент Азербайджана обсудит вопрос исполнения бюджета прошлого года

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На запланированном на 29 мая пленарном заседании парламента предусматривается обсуждение законопроекта, связанного с исполнением госбюджета на 2014 год.

Как сообщает Report, госбюджет 2014 года выполнен с дефицитом в размере 308,4 млн. манатов, остаток на едином казначейском счете госбюджета на 1 января 2015 года составил 1,7 млрд. манат.

В проекте отмечается, что остаток на едином казначейском счете, возникший в результате выполнения госбюджета на 2014 год, будет направлен на финансирование дефицита бюджета на 2015 год и погашение возможных расходов на обслуживание государственного долга.

Отметим, что в законопроекте о выполнении госбюджета 2014 года бюджетный доход составил 18 400 565,2 тыс. манат, а расход - 18 709 000,0 тыс. манат.

Согласно проекту, в прошлом году оборонные расходы составили 1,5 млрд., а расходы на образование - 1,554 млрд. манат.