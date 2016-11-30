Парламент Азербайджана начал обсуждение госбюджета на 2017 год

Баку. 30 ноября.REPORT.AZ/ На сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, правовой политике и градостроительству, вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией, аграрной политике, общественным объединениям и религиозным структурам начались обсуждения проекта госбюджета на 2017 год.

Как сообщает Report, в проекте государственного бюджета на 2017 год доходы прогнозируются в объеме 26,0% ВВП или 15 955,0 млн манатов. По сравнению с показателем выполнения бюджета за 2015 год доходы бюджета на будущий год сократились на 1 543,0 млн манатов или 8,8%, прогнозным показателем за 2016 года – на 867,0 млн манатов или 5,2%.

Расходы госбюджета на будущий год прогнозируются в размере 16 600,0 млн манатов. По сравнению с показателем выполнения бюджета на 2015 год расходы сократились на 1 184,5 млн манатов или 6,7%, прогнозным показателем за 2016 год – на 1 895,0 млн манатов или 10,2%, ожидаемым показателем выполнения бюджета – на 412,8 млн манатов или 2,4%.

Расходы госбюджета на будущий год прогнозируются объеме 27,0% ВВП, что на 5,0 процентных пункта меньше аналогичного показателя на 2016 год.

Доля поступлений от нефтяного сектора предусмотрена в размере 7 855,0 млн манатов или 49,2% общего объема доходов бюджета, что на 1 370,0 млн манатов или 14,9% меньше прогноза за 2016 год.

Доля поступлений от ненефтяного сектора прогнозируется в размере 8 100,0 млн манатов или 50,8% общего объема доходов бюджета, что на 503,0 млн манатов или 6,6% больше прогноза на 2016 год, на 821,9 млн манатов или 11,3% больше фактического показателя за 2015 год.

В будущем году по линии министерства налогов в госбюджет прогнозируются поступления на сумму 7 210,0 млн манатов, что на 200 млн манатов или 2,9% больше по сравнению с 2016 годом, и на 91,8 млн манатов или 1,3% - с фактическим показателем за 2015 год.

По линии Государственного таможенного комитета прогнозируются поступления в объеме 2 200,0 млн манатов, что на 390,0 млн манатов или 21,5% больше прогноза на 2016 год и на 608,1 млн манатов или 38,2% больше фактического показателя за 2015 год.

В 2017 году трансферт средств ГНФАР в госбюджет прогнозируются в объеме 6 100,0 млн манатов, что на 1 515,0 млн манатов или 19,9% меньше прогноза на 2016 год.

Прочие поступления в госбюджет ожидаются в объеме 445,0 млн манатов, что на 58,0 млн манатов или 15,0% превышает прогноз на 2016 год.

Отметим, что при расчете государственного бюджета заложена базовая цена на сырую нефть в размере 40 долларов/баррель.

В структуре бюджетных расходов капитальные расходы выросли на 6,5 процентных пункта, расходы на обслуживание государственного долга – на 0,3 процентных пункта, текущие расходы сократились на 6,8 процентных пункта.

Социально-ориентированные расходы составят 40,3% общего объема расходов бюджета (на 5,7 процентных пункта больше, чем в прошлом году) и прогнозируются в объеме 6 686,0 млн манатов. Это на 292,4 млн манатов или 4,6% больше, чем в 2016 году.

Расходы на науку, образование, здравоохранение, социальную защиту и соцобеспечение, культуру, искусство, информацию, физическую культуру и прочие расходы, не отнесенные к другим категориям предусмотрены в объеме 4 932,9 млн манатов. Удельный вес этих расходов в структуре расходов госбюджета составит 29,7%.

Расходы на обслуживание госдолга (основной долг и проценты) составят 1 641,8 млн манатов, что на 133,3 млн манатов или 7,5% меньше по сравнению с 2016 годом.

Дефицит госбюджета на 2017 год прогнозируется в объеме 1,1% ВВП.

Верхний предел (лимит) внутреннего государственного заимствования предусмотрен в объеме 1 000,0 млн манатов, внешнего государственного заимствования – 500 млн манатов, что соответственно на 2 500,0 млн манатов и 4 500,0 млн манатов больше показателей за 2016 год.

Верхний предел дефицита бюджета составит 645,0 млн манатов. Его финансирование будет осуществляться за счет поступлений от приватизации, иностранных грантов и других источников.

Отличием госбюджета на следующий год также является значительное сокращение дотаций. Согласно представленным данным, причиной стало сокращение количества районов и городов, которым выделялись дотации, до 6 с 33.

Доходы сводного бюджета прогнозируются в объеме 19 720,7 млн манатов, что на 5 559,9 млн манатов (39,3%) больше, чем в 2016 году, расходы - 20 967,2 млн манатов или на 3 599,4 (14,7%) меньше текущего года.

Дефицит сводного бюджета составит 1 246,5 млн манатов или 2,0% ВВП, дефицит сводного бюджета без учета доходов Госнефтефонда - 9 617,1 млн манатов или 15,7% ВВП.