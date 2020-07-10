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Пандемия повлияла на работу Счетной палаты

Пандемия повлияла на работу Счетной палаты Введение особого режима работы в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) замедлило завершение ряда аудиторских мероприятий
Финансы
10 июля 2020 г. 12:16
Пандемия повлияла на работу Счетной палаты

В I полугодии текущего года Счетная палата Азербайджана приняла решение о начале 22-х мероприятий внешнего государственного финансового контроля, в числе которых 2 мониторинга, 2 аналитических мероприятия и 18 аудитов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на учреждение.

Введение особого режима работы в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) повлияло на организацию контрольной деятельности Счетной палаты и замедлило завершение ряда аудиторских мероприятий в январе-июне 2020 года. За отчетный период на коллегии были обсуждены результаты 9 контрольных мероприятий, в том числе 2 мониторингов и 7 аудитов, приняты соответствующие решения.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirus pandemiyası Hesablama Palatasının işini ləngidib

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