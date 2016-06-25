Палата надзора: Нет фундаментальных причин для воздействия Брексита на финансовую устойчивость Азербайджана

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Нет фундаментальных причин для мгновенного и непосредственного воздействия Брексита на финансовую устойчивость Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

В заявлении отмечается, что Палата надзора за финансовыми рынками некоторое время изучает возможные каналы воздействия результатов референдума в Британии на экономику Азербайджана, предпринимает меры для сохранения финансовой устойчивости: “Результаты анализа, проведенного с учетом ожиданий роста неопределенности на товарных, трудовых и финансовых рынках, показали, что структура и динамика внешней торговли Азербайджана, проведение расчетов с основными торговыми партнерами в долларах США, а также валютная структура активов и обязательств финансовых институтов страны минимизировали воздействие Брексита на экономику, в том числе, финансовую систему нашей страны".

По заявлению Палаты, тем не менее, в ходе мониторинга 24 июня выявлено, что валютный рынок чутко среагировал на новость о Брексите: “Это объясняется не фундаментальными экономическими факторами, а скорее, информационной экспансией. ПНФР продолжает мониторинги в этой сфере, а также проводит работу по нейтрализации косвенного, в том числе, психологического воздействия Брексита на экономику страны”.