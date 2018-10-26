Пакет бюджета: В 2020-2022 годах ВВП Азербайджана возрастет в среднем на 3,4%

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Стали известны прогнозы правительства Азербайджана по экономическому росту в стране в 2020-2022 годах.

Как сообщает Report, в пакете госбюджета на 2019 год говорится, что ВВП в Азербайджане увеличится на 3,8% в 2020 году.

В 2021 году прогнозируется рост ВВП на 3,6%, в 2022 году - 2,7%.

Согласно прогнозам правительства, экономический рост в нефтяном секторе составит 3,8% в 2020 году, 4,6% в 2021 году и 1,3% в 2022 году.

Рост ВВП в ненефтяном секторе прогнозируется на уровне 3,8% в 2020 году, 3% в 2021 году и 3,6% в 2022 году.

Таким образом, экономический рост в Азербайджане в 2020-2022 годах составит в среднем 3,4%.