Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ PAŞA Bank и British Council объявили набор на очередную программу обучения для журналистов, пишущих на экономические и деловые темы.

Как сообщили Report в пресс-службе PAŞA Bank, в рамках проекта, реализуемого при поддержке организации “Thomson Foundation” (Великобритания), пройдут различные тренинги. Организаторы заявили, что целью тренингов является повышение профессиональных знаний и навыков журналистов национальных СМИ (телевидение, печать, электронные СМИ).

Для участия в тренингах, которые будут проходить с начала ноября текущего года, выберут 10 участников, самые активные из которых co 100%-ной посещаемостью получат возможность участвовать в программе обучения от “Thomson Foundation” в Великобритании. В рамках проекта помимо тренингов по бизнес-журналистике для участников будут организованы курсы по английскому языку. Организаторы отметили, что заявления на обучение принимаются до 27 сентября.

Напомним, что PAŞA Bank является корпоративным банком, учрежденным в 2007 году. В главном офисе и 9 филиалах PAŞA Bank работают 268 сотрудников. Он был признан лучшим инвестиционным банком Азербайджана в рамках “Europe Banking Awards” 2011, 2012, 2013. В 2013 году "World Finance" удостоил банк престижной премии "Best Private Bank in Azerbaijan".