Ожидания импичмента президента США увеличат волатильность финансовых рынков

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Букмекеры отмечают рост объема ставок на импичмент президента США. Как передает Report со ссылкой на Investing.ru, по информации американского издания "Хилл", букмекерские сайты США и Британии отметили резкий рост объема ставок на импичмент президента США Дональда Трампа до конца этого года после скандала с экс-главой ФБР Джеймсом Коми.

Так, на популярном в США букмекерском сайте PredictIt шансы на импичмент американского президента возросли с 7% в начале мая до 27% в настоящее время. Пользователи британского букмекерского сайта Betfair.com расценивают шанс Д. Трампа покинуть пост до конца этого года в 55%.

Наибольший объем ставок пользователей на импичмент президента пришелся на вечер после публикации статьи американской газеты "Нью-Йорк таймс" о том, что Д. Трамп лично просил экс-главу ФБР Джеймса Коми завершить расследование в отношении бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Отметим, что после опубликования этой статьи фондовые индексы США опустились на 2%, доллар – на 2,5%. Аналитическая группа Report полагает, что продолжающийся скандал вокруг президента США окажет давление на курс доллара. Однако даже в случае импичмента спустя определенное время курс доллара и биржевые индексы покажут рост. Участники финансовых рынков США недовольны политикой Трампа. Отметим, что указанный скандал привел не только к падению фондовых индексов в США и во всем мире, но и способствовал снижению валют развивающихся стран.