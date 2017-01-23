Ожидается кратковременное укрепление турецкой лиры

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ На завтрашнем заседании Центробанка Турции (TCMB) ожидается повышение учетной ставки.

Как сообщает Report, опрос, проведенный агентством Bloomberg среди 26 аналитиков, говорит о том, что TCMB планирует повысить еженедельную ставку по операциям репо на 0,5 процентных пункта – до 8,5%.

По результатам другого опроса Bloomberg с участием 15 аналитиков, TCMB повысит процентную ставку окна ликвидности, предоставляемой "в последний момент", до 11%.

Аналитическая группа Report полагает, что завтрашнее решение TCMB приведет к краткосрочному подорожанию лиры, а во втором и третьем квартале удешевление лиры продолжится. Вначале возможно падение доллара до 3,60 TRY/USD. Однако следует отметить, что в Турции возникла разница между темпами роста индекса потребительских цен и учетной ставкой. Это означает, что завтрашнего повышения учетной ставки на 0,5 процентных пункта может оказаться недостаточным. Так, в 2016 году инфляция составила 8,53%, потребительские цены выросли на 9,94%. В январе ожидается более высокая инфляция из-за удешевления лиры. Если ставка на завтрашнем заседании не будет повышена, в короткие сроки курс доллара превысит отметку в 4,00 TRY/USD.