Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Отток капитала из Китая в 2016 году достиг рекордного уровня - 725 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Института международных финансов (IIF).

В отчете говорится, что чистый отток капитала из Китая в прошлом году был на 50 млрд долларов или 7,4% больше, чем в 2015 году. Данный показатель также превышает приток уставного капитала в развивающиеся страны.

По мнению экспертов İİF, без учета Китая, перспективы развивающихся рынков более оптимистичны. Они отмечают, что чистый приток капитала в прошлом году составил 192 млрд долларов по сравнению со 123 млрд долларов в 2015 году. А это в годовом исчислении больше на 69 млрд долларов или 56%.

Отметим, что в январе приток средств в акции и облигации группы крупных развивающихся экономик составил 12,3 млрд долларов.

Прогнозируется, что чистый отток капитала из развивающихся стран в 2017 году составит 206 млрд долларов, причем большая часть оттока придется на Китай.

"Январь был гораздо лучшим месяцем для развивающихся рынков, но пока слишком рано говорить о том, дает ли это основание надеяться на улучшение прогноза", - заявил IIF.