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    Отток капитала из Китая продолжается

    Этот показатель приблизился к рекордной отметке

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Отток капитала из Китая в 2016 году составил 728 млрд долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, эти данные опубликовал британский банк Standard Charted.

    По информации, этот показатель сократился на 2,2%. В 2015 году отток капитала из Китая достиг рекордных объемов - 744 млрд долларов.

    Отметим, что валютные резервы Китая по итогам декабря 2016 года составили 3,01 трлн долларов, что на 41 млрд меньше, чем в декабре 2015-го. 

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