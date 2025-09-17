Отток капитала из Азербайджана в I полугодии составил почти на $3 млрд

В первой половине этого года отрицательное сальдо капитала Азербайджана (отток капитала из страны) составило примерно $2,8 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента статистики Центробанка Азербайджана Самир Насиров на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, это в основном связано с увеличением чистых финансовых активов страны.