    Отток капитала из Азербайджана в I полугодии составил почти на $3 млрд

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 11:24
    Отток капитала из Азербайджана в I полугодии составил почти на $3 млрд

    В первой половине этого года отрицательное сальдо капитала Азербайджана (отток капитала из страны) составило примерно $2,8 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента статистики Центробанка  Азербайджана Самир Насиров на сегодняшней пресс-конференции.

    По его словам, это в основном связано с увеличением чистых финансовых активов страны.

    Центробанк отток капитала отрицательное сальдо
    Azərbaycandan I yarımildə 3 milyard dollara yaxın kapital çıxarılıb

