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Отозвана лицензия Muğan Bank

Отозвана лицензия Muğan Bank С 19 октября 2023 года отозвана лицензия Muğan Bank.
Финансы
19 октября 2023 г. 09:23
Отозвана лицензия Muğan Bank

С 19 октября 2023 года решением Совета директоров Центрального банка Азербайджана отозвана лицензия Muğan Bank.

Как сообщает Report, в банк назначен временный администратор.

Согласно информации, данное решение связано с тем, что совокупный капитал банка меньше минимального требования в 50 млн манатов, а коэффициент его адекватности составляет менее 3%, он не осуществляет свою текущую деятельность в надежном и пруденциальном порядке.

В соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона “О банках” у Muğan Bank была отозвана лицензия, назначен временный администратор, в суд подано ходатайство о ликвидации кредитной организации в порядке банкротства. Все полномочия по управлению Muğan Bank, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка, переданы временному администратору.

Удельный вес Muğan Bank в активах банковской системы страны составляет 1,4 %, в кредитном портфеле- 2 %, а в обязательствах сектора- 1,3%. Отзыв его лицензии не представляет угрозы финансовой устойчивости и стабильности банковского сектора.

Согласно отчетности, представленной банком в Фонд, по состоянию на 1 октября 2023 года застрахованные (компенсированные) вклады составляют 216,7 млн манатов, 99,9% их вкладчиков получат компенсацию.

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Версия на английском языке License of Mugan Bank revoked
Версия на азербайджанском языке “Muğan Bank”ın lisenziyası ləğv edilib

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