​Открыт четвертый филиал Ziraat Bank Azerbaijan

25 октября в Сумгайыте состоялось открытие четвертого филиала ОАО Ziraat Bank Azerbaijan.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, член правления Ziraat Bank Turkey Февзи Чутур, председатель правления Ziraat Bank Azerbaijan Авни Демирчи, посол Северного Кипра в Азербайджане Уфук Турган Эр, азербайджанские бизнесмены и турецкие предприниматели, работающие в Азербайджане.

М.Чавушоглу ознакомился с филиалом и пообщался с сотрудниками. А.Демирчи вручил ему продукт Bankkart от Ziraat Bank Azerbaijan. В своем выступлении председатель отметил, что Ziraat Bank Azerbaijan пришел на рынок страны 4 года назад и открытие четвертого филиала в промышленном регионе - Сумгайыте преследует цель оказания поддержки развитию производства в Азербайджане.

"Цель Ziraat Bank Azerbaijan - развивать торговлю между Азербайджаном и Турцией, и мы будем продолжать увеличивать число наших филиалов", - сказал он.