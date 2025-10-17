Отчисления в Фонд ОМС из бюджета сокращаются почти на 37%

В 2026 году 900 млн манатов или 2,2% расходов государственного бюджета Азербайджана будут направлены на отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект закона "О государственном бюджете на 2026 год".

Согласно информации, это на 36,5 % меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.