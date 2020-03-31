Второе дыхание страхования недвижимости в Азербайджане

«Мой дом – моя крепость» - так гласит пословица, которая приобрела в последнее время наибольшую актуальность в связи с мерами по защите от распространения пандемии коронавируса (COVID-19). Учитывая масштабы пандемии, потрясающей весь мир, лозунг «Останься дома» стал образом жизни не только для граждан Азербайджана, но и всего мира, так как на время карантина многие вещи (от работы до заказа продуктов) людям приходится делать, не покидая свои дома.

Конечно же, дома мы чувствуем себя уютно и защищенными от всех неприятностей. И сейчас как раз самое время обратить внимание и на такую немаловажную вещь, как страхование жилья, при отсутствии которого мы сегодня не смогли бы защитить себя и всю свою семью.

Многие людей склонны забывать, что наше жилье также нуждается в защите. В частности, на сегодняшний день для недвижимости граждан страны одной из наиболее актуальных проблем может быть протечка воды как с соседних квартир, так и с внутренней отопительной системы. Пожары и землетрясения тем более нельзя предотвратить, а восстанавливать нанесенный ущерб будет долго и дорого. Кроме этого, стоит опасаться короткого замыкания в электросети и других похожих ситуаций, способных повредить или разрушить ваше имущество. Гораздо проще застраховать дачу или дом и спать спокойно.

Страхование имущества конечно не может гарантировать, что ничего не случится, ведь предвидеть кражу или природные катаклизмы никто не в силах. Но при возникновении страхового случая все убытки возместит страховая компания. Стоимость страхования несоизмерима с возможной стоимостью нанесенного ущерба. Поэтому выгода заключения полисов страхования имущества, в том числе жилых домов и загородной недвижимости очевидна.

Несмотря на то, что в Азербайджане закон, регулирующий страхование недвижимости, т.е. закон "Об обязательных видах страхования" действует с 16 декабря 2011 года, особой активности со стороны населения и предпринимателей, желающих застраховать свое имущество за 8 лет не отмечалось. В активную фазу данный процесс перешел только в этом году и можно сказать, что западные стандарты страхования, когда население по собственному желанию страхует частную собственность, начали приживаться и в Азербайджане, но и при этом желание сэкономить [в частности это касается коммерческих объектов] превыше мыслей о будущих рисках.

Так каковы же преимущества у страхования недвижимости?

В первую очередь надо помнить о том, что данный вид страхования позволяет избежать ситуаций, когда нужно просить людей о финансовой помощи в случае, если жилье сгорело или как-то иначе пострадало. Страхование дает нам чувство безопасности, на которое мы можем положиться, когда необходим ремонт или восстановление недвижимости после страхового случая. Затраты на ремонт всегда высокие. Покрытие по страхованию больше, но это не значит, что полис дорого стоит.

Согласно действующему законодательству, жилую недвижимость в Азербайджане можно застраховать на следующих условиях:

Для Баку

Страховой взнос - 50 АЗН

Сумма страхования - 25 000 АЗН (полностью покрывается ущерб до 25 000 АЗН с вычетом франшизы)

Франшиза - 250 АЗН

Для Гянджи, Сумгайыта и Нахчывана:

Страховой взнос - 40 АЗН

Сумма страхования - 20 000 АЗН

Франшиза - 200 АЗН

Для остальных регионов страны:

Страховой взнос - 30 АЗН

Сумма страхования - 15 000 АЗН

Франшиза - 150 АЗН

При этом обязательное страхование жилых зданий, жилых домов и квартир предоставляет гарантию на ущерб, причиненный их конструктивным элементам, помещениям, в том числе дверным и оконным конструкциям, включая стекла, трубам систем водоснабжения, канализации и газоснабжения, а также тепловой системы, проводам связи, электрическим и иным проводам, элементам украшения, в том числе всем видам внешних или внутренних штукатурных работ, стенам, потолку и полу.

Но есть и исключения. Страхованию не подлежит недвижимость, построенная на запрещенных территориях, имеющие решение о сносе со стороны государственных или местных органов самоуправления, незавершённые и находящиеся в аварийном состояние строения.

Не считается страховым случаем также повреждение, уничтожение или потеря, в какой-либо форме недвижимости в результате следующих обстоятельств:

- Умышленные действия со стороны должностных лиц, страхуемого и выгодоприобретателя для возникновения происшествия

- В случае использования промышленного огня во время ремонта или производственных работ, при температурном воздействии и не возникновения пожара

- В случае кражи какой-либо части недвижимости во время или после происшествия

- Изменения в уровне грунтовых вод

- В случае утечек из труб водоснабжения вследствие замерзания, обвала, естественной порчи, ремонтных работ на трубах и резервуарах, изменения местоположения или увеличения объёма.

Контроль над исполнением закона в отношении квартир поручен местной исполнительной власти, а нежилых объектов - Государственной службе пожарного надзора при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

При заключении страховых договоров, чтобы в случае форс-мажора получить от страховой компании причитающуюся сумму, каждый должен внимательно изучить условия страхования. Требуйте полный вариант договора, поскольку на бланке полиса прописано далеко не все. Особое внимание нужно уделить пункту, где перечислены признаки страхового случая. В частности, надо обратить внимание на что именно страховка не распространяется, уточнить у представителя компании процедуру возмещения ущерба в различных ситуациях, расспросить о сроках.

Также рекомендуется сохранять все чеки на строительные материалы, бытовую технику, мебель, дорогие вещи и т.д.

Если обдумать все преимущества и недостатки данного метода, становится ясно, что лучше единожды заплатить страховку и не бояться различных случайностей. Но перед тем как оформить договор страхования, рекомендуется тщательно подобрать компанию, не стоит выбирать ту, которая предлагает оформление с минимальными расценками, а нужно отдавать предпочтение учреждению, которое не один год на рынке и имеет положительную репутацию. Ищите только ту компанию, которая удовлетворит все ваши запросы.

Соблюдение необходимых процедур при оформлении страхования имущества принесет спокойствие и уверенность в будущем.

Что касается осведомленности населения, то с конца прошлого года страховые компании достаточно активно занялись вопросом просвещения. Это проводилось, как посредством рассылки на домашние адреса уведомлений о необходимости страхования квартир, развешивания в блоках жилых домов информации, так и подготовки видеороликов просветительского характера.

Учитывая неосвоенный потенциал, Азербайджан может значительно увеличить сборы по страхованию недвижимости.

В соседних с Азербайджаном странах доля сборов от страхования недвижимости составляет 20% общих сборов, а у нас пока не превышает 10%. Известно, что эти страны достигли такого уровня путем модернизации системы учета и контроля. Соответственно и Азербайджан может добиться подобного результата, а ускорит этот процесс электронизация всех видов обязательного страхования недвижимости, то есть выдачи страховых сертификатов в e-форме.

Наглядным примером тому являются договоры об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в Азербайджане, которые заключаются в виде электронных документов, а не на бумажных бланках, как ранее. Владельцы автомобилей обращаются в страховые компании в электронном виде. Если аналогичная система будет применяться ко всем трем видам обязательного страхования недвижимости, то мы увидим серьезный рост на этом рынке. Поскольку это позволит значительно сэкономить время, а значит не будет желания отложить страхование жилья на потом.

Согласно оценкам, потенциал обязательного страхования недвижимого имущества в стране составляет 350-400 млн манатов ежегодно.

О принципе «о нас позаботятся» пора забыть

Вопрос страхования имущества сегодня приобретает наибольшую актуальность в связи с наблюдающимися природными катаклизмами. Понятно, от самого стихийного бедствия застраховаться невозможно, так как оно относится к так называемым "обстоятельствам непреодолимой силы" и входит в список фундаментальных рисков в сфере страхования. Но ущерб, порожденный стихийным бедствием, можно застраховать.

После наводнений, вызванных паводками рек Кура и Араз весной 2010 года, прошло уже более 9 лет. Для ликвидации последствий наводнения из государственного бюджета было выделено более 460 млн манатов. А для ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в мае 2012 года в Гах-Загатальском регионе Азербайджана, по инициативе и указанию главы государства было выделено в общей сложности 420 млн манатов, которые были направлены на решение проблем пострадавших граждан. Напомним, что в результате землетрясения серьезно пострадали жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты в Загатальском, Балакенском и Гахском районах Азербайджана.

Несмотря на то, что за счет этих средств в районах наводнений были также выданы компенсации пострадавшим, их объем не покрывал весь ущерб. В соответствии с решением правительства, в случае стихийного бедствия, сумма помощи, оказываемой государством, не должна превышать 20% от размера ущерба. То есть, МЧС может построить для пострадавшей семьи дом в том случае, если он находится в аварийном состоянии, но государство не намерено полностью покрывать расходы на ремонт жилья, что еще раз наглядно подтверждает преимущество страхования.

Хотя обязательное страхование недвижимого имущества в Азербайджане было введено с конца 2011 года, но до сих пор государство продолжает возмещать ущерб от последствий стихийных бедствий. Причем это происходило, как и при землетрясении в Шамахе, Агсу, Исмаиллах в начале 2019 года, так и при пожаре в торговом центре Diqlas, из-за отсутствия страховки на движимое и недвижимое имущество предпринимателей, работающих в этом торговом центре, ущерб был возмещен за счет бюджетных средств

Хотя и до этого вспыхивали пожары на объектах торговли, но именно после Diqlas наблюдалась некоторая оживленность среди предпринимателей, желающих застраховать свое имущество. Вместе с тем, после недавнего трагического события на рынке стройматериалов EuroHome, мы вновь стали свидетелями прежней картины. При наличии страховки ущерб был бы возмещен страховыми компаниями.

А от государства вновь ждать выплаты компенсаций, уже вряд ли стоит. Правда в исключительных случаях государство не намерено все же оставлять без поддержки население, но на эту помощь могут рассчитывать малоимущие слои общества.

Так по этому поводу Президент Ильхам Алиев 19 декабря в ходе совещания, посвященного итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам, сказал: «Каждый из торговых объектов должен быть застрахован, чтобы если завтра произойдет несчастный случай, пожар, можно было обратиться в страховую компанию. А то происходит пожар, сами же виноваты, но приходят и говорят: пусть государство даст деньги. В какой стране есть такое? В какой стране государство выплачивает частному предпринимателю пособие в связи с несчастным случаем? Ничего подобного нигде нет. Каждый страхует свое имущество, собственность, а если произойдет несчастный случай, то страховая компания оплачивает это, вот и все. У нас тоже должно быть так. Я отношу это к частным компаниям, торговым объектам и предупреждаю, если где-то в результате наводнения, пожара что-то тонет и горит, то не следует надеяться на поддержку государства

Правда, в отдельных случаях мы помогаем самым бедным, самым неимущим слоям. Но почему государство должно оказывать помощь предпринимателям, владеющим дорогими машинами, имениями, виллами? Это ведь несправедливо. Кому государство должно помогать – тому, кто нуждается. Человек, имеющий деньги, сам должен помогать неимущим. Я неоднократно говорил об этом предпринимателям, они должны чувствовать социальную ответственность. Они зарабатывают деньги, государство создало условия. Где еще есть такие условия?»

Более того, недавние события, произошедшие на различных торговых объектах лишь подтверждение тому, что владельцы объектов не должны воспринимать обязательное страхование своей коммерческой недвижимости исключительно как налог (чем меньше его заплатит, тем счастливее себя чувствует), а как инструмент управления риском своей бизнес деятельности.

Поэтому страховым компаниям, их агентам очень важно доносить до населения необходимость полного страхования объектов, а не экономить какие-то сотни манат в год и делать недострахование. Наилучшим способом, каким можно убедить бизнесменов страховать свое имущество — это их образование в вопросах управления рисками. Нужно донести до них, что страхование — это инструмент, в результате которого бизнесмен перекладывает часть своих финансовых потерь на страховую компанию и таким образом защищает свой бизнес от убытков. Сегодня более 90% всех крупных и средних коммерческих объектов в стране уже застраховано. Однако вопрос на какую стоимость они застрахованы? Не секрет, что более половины этих объектов застрахованы не на полную стоимость, т. е. к ним применен принцип недострахования. Соответственно в случае наступления страхового события возмещение ущерба будет произведено в пропорции оплаченной премии.

К сожалению, понижение тарифов не даст стимула для страхования коммерческих объектов. У нас на рынке цена данного вида страхования и так очень низкая по отношению к тем рискам, которые покрываются страховым полисом.

Что касается механизма учета наличия полисов обязательного страхования коммерческих объектов, то сегодня в стране он поставлен более качественно, нежели система контроля учета наличия страховых полисов у некоммерческих жилых объектов. Надзор за наличием страховых полисов у коммерческих объектов осуществляет МЧС, и оно же вправе налагать штрафные санкции.

Согласно пункту 469.1 Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафа в случае отсутствия договора об обязательном страховании для физических лиц составляет 30 манат, должностных лиц - составляет 80 манат, а для юридических лиц – 200 манат.





Мировая практика

Как видим, необходимость системы страхования недвижимости от землетрясений и других непредвиденных ситуаций более чем очевидна. Каков же опыт систем страхования, созданных в других странах с высоким риском?

Сегодня Новая Зеландия является мировым лидером по страхованию от землетрясения.

Объекты жилой недвижимости в этой стране застрахованы от землетрясения на базе первого риска на сумму до 100 000 новозеландских долларов в части конструкций и 20 000 новозеландских долларов в части движимого имущества. На сегодня порядка 95% жилищ и 75% содержимого застрахованы.

Страхование жилья от землетрясения в Японии было впервые представлено в 1964 году как реакция на землетрясение в Ниигате, в результате которого погибли 26 человек и было разрушено почти 2 000 домов. Изначально за страхованием жилья от землетрясения полностью стояло правительство. Очередным ключевым событием стало дерегулирование рынка в 1998 году. В настоящее время бремя перестрахования японское правительство несёт совместно с частными компаниями, где государство несёт большую нагрузку по риску землетрясения, а общее покрытие на одно событие составляет 4,5 триллиона иен.

Спрос на страхование риска землетрясения в США возник после землетрясения в Сан-Фернандо в 1971 году. Рынок развивался стремительно. В 1980 году продажи превысили уровень 1970 года в 6 раз. В 1990 объем рынка стал больше уровня 1980 года в 10 раз.

В 1994 году произошло землетрясение в Нортридже. Самое дорогое землетрясение в истории США. Результатом стали заявленные убытки в размере 15 миллиардов долларов США, две трети которых пришлись на жилой сектор. Законодательный орган штата учредил в 1996 году новое государственное агентство «California Earthquake Authority» («Совет по землетрясениям штата Калифорния», CEA) для продажи страховых полисов. Сейчас это крупнейший в мире страховщик, специализирующийся на страховании от землетрясений, и единственная в США компания с государственным участием по страхованию от землетрясения.

Turkish Catastrophe Insurance Pool (Турецкий катастрофический страховой пул, далее – TCIP), учрежденный после разрушительного землетрясения 1999 года в Турции, является примером национального катастрофического пула. Несмотря на то, что пул является элементом турецкой программы восстановления после землетрясений и наводнений (TEFER), пулом покрывается только риск землетрясения

Страхование TCIP распространяется только на жилые дома. Превышение лимитов пула можно дополнительно застраховать в страховой компании. Сам пул защищён перестрахованием, которое находится в ведении национального перестраховщика «Milli Re».