Остатки средств ряда госфондов в Азербайджане направят на единый казначейский счет
- 17 марта, 2026
- 16:38
В Азербайджане неиспользованные средства некоторых государственных фондов по итогам года будут направляться на единый казначейский счет.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Документ принят в рамках исполнения указа президента Ильхам Алиев о применении изменений в законе "О бюджетной системе".
Согласно новым правилам, остатки средств на конец года будут перечисляться на свободный остаток единого казначейского счета. Речь идет, в частности, о Фонде охраны и воспроизводства лесов, Государственном фонде охраны окружающей среды, а также специальных фондах учреждений, управляющих особо охраняемыми природными территориями (за исключением территорий местного значения).
Ранее неиспользованные средства этих фондов переносились на следующий финансовый год.