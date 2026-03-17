    17 марта, 2026
    • 16:38
    Остатки средств ряда госфондов в Азербайджане направят на единый казначейский счет

    В Азербайджане неиспользованные средства некоторых государственных фондов по итогам года будут направляться на единый казначейский счет.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Документ принят в рамках исполнения указа президента Ильхам Алиев о применении изменений в законе "О бюджетной системе".

    Согласно новым правилам, остатки средств на конец года будут перечисляться на свободный остаток единого казначейского счета. Речь идет, в частности, о Фонде охраны и воспроизводства лесов, Государственном фонде охраны окружающей среды, а также специальных фондах учреждений, управляющих особо охраняемыми природными территориями (за исключением территорий местного значения).

    Ранее неиспользованные средства этих фондов переносились на следующий финансовый год.

    Али Асадов единый казначейский счет Закон О бюджетной системе
    Azərbaycanda bəzi fondların istifadə olunmamış vəsaiti vahid xəzinə hesabına köçürüləcək
    16:48

    Пиньо: ЕС рассчитывает на скорейшее разблокирование кредита для Украины

    Другие страны
    16:41

    В Азербайджане увеличено число замминистров в Минцифры

    ИКТ
    16:38

    Остатки средств ряда госфондов в Азербайджане направят на единый казначейский счет

    Финансы
    16:33

    Байрамов и Сикорский обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    16:31

    В Баку обновляют автобусы на маршруте №202

    Инфраструктура
    16:29

    Пашинян созвал пятое за неполный месяц заседание Совбеза

    В регионе
    16:21

    Пять спортсменов стали "послами спорта" Азербайджана на 2026 год

    Индивидуальные
    16:07

    Евлах выбран "Спортивной столицей" Азербайджана на 2027 год

    Индивидуальные
    16:06
    Фото

    Переселившимся в Агдере семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
