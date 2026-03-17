Остатки средств ряда госфондов в Азербайджане направят на единый казначейский счет

В Азербайджане неиспользованные средства некоторых государственных фондов по итогам года будут направляться на единый казначейский счет.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ принят в рамках исполнения указа президента Ильхам Алиев о применении изменений в законе "О бюджетной системе".

Согласно новым правилам, остатки средств на конец года будут перечисляться на свободный остаток единого казначейского счета. Речь идет, в частности, о Фонде охраны и воспроизводства лесов, Государственном фонде охраны окружающей среды, а также специальных фондах учреждений, управляющих особо охраняемыми природными территориями (за исключением территорий местного значения).

Ранее неиспользованные средства этих фондов переносились на следующий финансовый год.