Основные западные индексы повысились

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ 15 декабря на американском фондовом рынке индекс Dow Jones подорожал на 0,90% и составил 17 721,13 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,06% - до 2 021,94 пунктов, Nasdaq вырос на 0,87% - до 4 995,36 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 2,45% - до 6 017,79 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 3,16% - до 4 614,40 пунктов, германский DAX подорожал на 3,07% - до 10 450,38 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,05% и составила 1 063,80 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0940 (-0,73%).