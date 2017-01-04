Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.01.2017)

4 января, 2017 10:16

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,86 0,39 -0,96 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,73 0,4 -0,99 Золото (доллар/унция) 1160,75 -1,25 10,75 Индексы Dow-Jones 19 881,76 119,16 119,16 S&P 500 2 257,83 19 19 Nasdaq 5 429,08 45,97 45,97 Nikkei 19 573 458,63 458,63 Dax 11 584,24 -14,09 103,18 FTSE 100 7 177,89 35,06 35,06 CAC 40 INDEX 4 899,33 16,95 37,02 Shanghai Composite 3 151,14 14,81 47,5 Bist 100 76618,2 -1136,27 -1520,46 RTS 1189,32 36,99 36,99 Валюта USD/EUR 1,0404 0,0002 -1,0112 USD/GBP 1,2245 0,0005 -0,0093 JPY/USD 118,09 0,34 -1,2 RUB/USD 60,9133 -0,3597 -0,3597 TRY/USD 3,585 -0,0089 0,0573 CNY/USD 6,961 0,0003 0,016