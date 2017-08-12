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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.08.2017)

    Нефть Brent – 51,99 долларов/баррель

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 51,99 0,09 - 4,83
    Нефть WTI (доллар/баррель) 48,77 0,18 - 4,95
    Золото (доллар/унция) 1 295 4,9 145
    Индексы
    Dow-Jones 21 858,32 14,31 2 095,72
    S&P 500 2 441,32 3,11 202,49
    Nasdaq 6 256,56 39,68 873,44
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    Bist 100 106 963,1 - 837,32 28 824,44
    RTS 1 022,41 - 6,85 - 129,92
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