Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.08.2017)

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|51,99
|0,09
|- 4,83
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|48,77
|0,18
|- 4,95
|Золото (доллар/унция)
|1 295
|4,9
|145
|Индексы
|Dow-Jones
|21 858,32
|14,31
|2 095,72
|S&P 500
|2 441,32
|3,11
|202,49
|Nasdaq
|6 256,56
|39,68
|873,44
|Nikkei
|19 729,74
|21,99
|615,37
|Dax
|12 014,06
|- 0,24
|533
|FTSE 100
|7 309,96
|- 79,98
|167,13
|CAC 40
|5 060,92
|- 54,31
|198,61
|Shanghai Composite
|3 208,54
|- 53,21
|104,9
|Bist 100
|106 963,1
|- 837,32
|28 824,44
|RTS
|1 022,41
|- 6,85
|- 129,92
|Валюта
|USD/EUR
|1,1822
|0,005
|0,1306
|USD/GBP
|1,3009
|0,0031
|0,067
|JPY/USD
|109,2
|0,00
|- 10,09
|RUB/USD
|59,8733
|-0,2437
|- 1,3917
|TRY/USD
|3,5351
|-0,0064
|-0,0076
|CNY/USD
|6,6646
|0,0171
|- 0,2809
Cavid ƏzimovАвтор новости
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