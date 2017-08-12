Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.08.2017)

12 августа, 2017 10:02

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 51,99 0,09 - 4,83 Нефть WTI (доллар/баррель) 48,77 0,18 - 4,95 Золото (доллар/унция) 1 295 4,9 145 Индексы Dow-Jones 21 858,32 14,31 2 095,72 S&P 500 2 441,32 3,11 202,49 Nasdaq 6 256,56 39,68 873,44 Nikkei 19 729,74 21,99 615,37 Dax 12 014,06 - 0,24 533 FTSE 100 7 309,96 - 79,98 167,13 CAC 40 5 060,92 - 54,31 198,61 Shanghai Composite 3 208,54 - 53,21 104,9 Bist 100 106 963,1 - 837,32 28 824,44 RTS 1 022,41 - 6,85 - 129,92 Валюта USD/EUR 1,1822 0,005 0,1306 USD/GBP 1,3009 0,0031 0,067 JPY/USD 109,2 0,00 - 10,09 RUB/USD 59,8733 -0,2437 - 1,3917 TRY/USD 3,5351 -0,0064 -0,0076 CNY/USD 6,6646 0,0171 - 0,2809