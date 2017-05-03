Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.05.2017)

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|50,46
|-1,06
|-6,36
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,66
|-1,18
|-6,06
|Золото (доллар/унция)
|1257
|1,5
|107
|Индексы
|Dow-Jones
|20 949,89
|36,43
|1 187,29
|S&P 500
|2 391,17
|2,84
|152,34
|Nasdaq
|6 095,37
|3,77
|712,26
|Nikkei
|19 445,7
|135,18
|331,33
|Dax
|12 507,9
|69,89
|1 026,84
|FTSE 100
|7 250,05
|46,11
|107,22
|CAC 40
|5 304,15
|36,82
|441,84
|Shanghai Composite
|3 292,002
|137,342
|188,362
|Bist 100
|94 355,91
|-299,43
|16 217,25
|RTS
|1 120,22
|5,79
|-32,11
|Валюта
|USD/EUR
|1,093
|0,0031
|-0,9586
|USD/GBP
|1,2939
|0,0053
|0,0601
|JPY/USD
|111,99
|0,15
|-7,3
|RUB/USD
|57,0393
|0,0475
|-4,2337
|TRY/USD
|3,5274
|-0,0269
|-0,0003
|CNY/USD
|6,8959
|0,0024
|-0,0491
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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