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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.05.2017)

    Нефть Brent – 50,46 долларов/баррель

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 50,46 -1,06 -6,36
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,66 -1,18 -6,06
    Золото (доллар/унция) 1257 1,5 107
    Индексы
    Dow-Jones 20 949,89 36,43 1 187,29
    S&P 500 2 391,17 2,84 152,34
    Nasdaq 6 095,37 3,77 712,26
    Nikkei 19 445,7 135,18 331,33
    Dax 12 507,9 69,89 1 026,84
    FTSE 100 7 250,05 46,11 107,22
    CAC 40 5 304,15 36,82 441,84
    Shanghai Composite 3 292,002 137,342 188,362
    Bist 100 94 355,91 -299,43 16 217,25
    RTS 1 120,22 5,79 -32,11
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    USD/EUR 1,093 0,0031 -0,9586
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