Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.12.2017)

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|66,44
|-0,58
|9,62
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|59,64
|-0,33
|5,92
|Золото (доллар/унция)
|1 291,4
|3,9
|141,4
|Индексы
|Dow-Jones
|24 774,3
|28,09
|5011,7
|S&P 500
|2 682,62
|2,12
|443,79
|Nasdaq
|6 939,34
|3,09
|1 556,23
|Nikkei
|22 896,55
|3,86
|3 782,18
|Dax
|13 070,02
|-2,77
|1 588,96
|FTSE 100
|7 620,68
|28,02
|477,85
|CAC 40
|5 368,84
|4,12
|506,53
|Shanghai Composite
|3 275,783
|-30,337
|172,143
|Bist 100
|112 149,7
|143,11
|34 011,05
|RTS
|1 148,92
|3,95
|-3,41
|Валюта
|USD/EUR
|1,1888
|0,003
|0,1372
|USD/GBP
|1,34
|0,0026
|0,1062
|JPY/USD
|113,35
|-0,38
|-5,94
|RUB/USD
|57,759
|0,1013
|-3,514
|TRY/USD
|3,8163
|0,0077
|0,2886
|CNY/USD
|6,5564
|0,0114
|-0,3886
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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