Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (28.12.2017)

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 66,44 -0,58 9,62 WTI (dollar/barrel) 59,64 -0,33 5,92 Gold (dollar/ounce) 1 291,4 3,9 141,4 Indices Dow-Jones 24 774,3 28,09 5011,7 S&P 500 2 682,62 2,12 443,79 Nasdaq 6 939,34 3,09 1 556,23 Nikkei 22 896,55 3,86 3 782,18 Dax 13 070,02 -2,77 1 588,96 FTSE 100 7 620,68 28,02 477,85 CAC 40 INDEX 5 368,84 4,12 506,53 Shanghai Composite 3 275,783 -30,337 172,143 Bist 100 112 149,7 143,11 34 011,05 RTS 1 148,92 3,95 -3,41 Currency USD/EUR 1,1888 0,003 0,1372 USD/GBP 1,34 0,0026 0,1062 JPY/USD 113,35 -0,38 -5,94 RUB/USD 57,759 0,1013 -3,514 TRY/USD 3,8163 0,0077 0,2886 CNY/USD 6,5564 0,0114 -0,3886