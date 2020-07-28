Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.07.2020)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.07.2020) {{photo-big-492641}}
Финансы
28 июля 2020 г. 09:44
https://static.report.az/photo/cd84fb64-db54-3081-af87-6fd06f93c9f9.jpg
Версия на английском языке Key indicators of world commodity, stock and currency markets (28.07.2020)
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (28.07.2020)
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