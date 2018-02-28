Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2018)

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|66,63
|- 0,87
|- 0,24
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|63,01
|- 0,9
|2,59
|Золото (доллар/унция)
|1318,6
|- 16,4
|9,3
|Индексы
|Dow-Jones
|25 410,03
|- 299,24
|690,81
|S&P 500
|2 744,28
|- 35,32
|70,67
|Nasdaq
|7 330,36
|- 91,11
|426,97
|Nikkei
|22 389,86
|236,23
|- 375,08
|Dax
|12 490,73
|- 36,31
|- 426,91
|FTSE 100
|7 282,45
|- 7,13
|- 405,32
|CAC 40
|5 343,93
|- 0,33
|31,37
|Shanghai Composite
|3 292,06
|- 37,51
|- 15,11
|Bist 100
|118 884,38
|- 21,22
|3 551,38
|RTS
|1 315,92
|- 8,7
|161,49
|Валюта
|USD/EUR
|1,2233
|- 0,0084
|0,0228
|USD/GBP
|1,3909
|- 0,0059
|0,0396
|JPY/USD
|107,33
|0,4
|- 5,36
|RUB/USD
|56,2938
|0,6529
|- 1,3951
|TRY/USD
|3,8156
|0,0295
|0,0174
|CNY/USD
|6,3169
|0,0008
|- 0,1899
Tural İbadlıАвтор новости
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