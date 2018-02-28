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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2018)

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 66,63 - 0,87 - 0,24
    Нефть WTI (доллар/баррель) 63,01 - 0,9 2,59
    Золото (доллар/унция) 1318,6 - 16,4 9,3
    Индексы
    Dow-Jones 25 410,03 - 299,24 690,81
    S&P 500 2 744,28 - 35,32 70,67
    Nasdaq 7 330,36 - 91,11 426,97
    Nikkei 22 389,86 236,23 - 375,08
    Dax 12 490,73 - 36,31 - 426,91
    FTSE 100 7 282,45 - 7,13 - 405,32
    CAC 40 5 343,93 - 0,33 31,37
    Shanghai Composite 3 292,06 - 37,51 - 15,11
    Bist 100 118 884,38 - 21,22 3 551,38
    RTS 1 315,92 - 8,7 161,49
    Валюта
    USD/EUR 1,2233 - 0,0084 0,0228
    USD/GBP 1,3909 - 0,0059 0,0396
    JPY/USD 107,33 0,4 - 5,36
    RUB/USD 56,2938 0,6529 - 1,3951
    TRY/USD 3,8156 0,0295 0,0174
    CNY/USD 6,3169 0,0008 - 0,1899
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