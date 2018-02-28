Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2018)

28 февраля, 2018 09:26

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 66,63 - 0,87 - 0,24 Нефть WTI (доллар/баррель) 63,01 - 0,9 2,59 Золото (доллар/унция) 1318,6 - 16,4 9,3 Индексы Dow-Jones 25 410,03 - 299,24 690,81 S&P 500 2 744,28 - 35,32 70,67 Nasdaq 7 330,36 - 91,11 426,97 Nikkei 22 389,86 236,23 - 375,08 Dax 12 490,73 - 36,31 - 426,91 FTSE 100 7 282,45 - 7,13 - 405,32 CAC 40 5 343,93 - 0,33 31,37 Shanghai Composite 3 292,06 - 37,51 - 15,11 Bist 100 118 884,38 - 21,22 3 551,38 RTS 1 315,92 - 8,7 161,49 Валюта USD/EUR 1,2233 - 0,0084 0,0228 USD/GBP 1,3909 - 0,0059 0,0396 JPY/USD 107,33 0,4 - 5,36 RUB/USD 56,2938 0,6529 - 1,3951 TRY/USD 3,8156 0,0295 0,0174 CNY/USD 6,3169 0,0008 - 0,1899