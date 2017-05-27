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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.05.2017)

    Нефть марки Brent – 52,3 доллар/баррель

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ 


    		 Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,3 0,84 -4,52
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,8 0,9 -3,92
    Золото (доллар/унция) 1271,4 11,5 121,4
    Индексы
    Dow-Jones 21 080,28 -2,67 1 317,68
    S&P 500 2 415,82 0,75 176,99
    Nasdaq 6 210,2 4,94 827,09
    Nikkei 19 686,84 -126,29 572,47
    Dax 12 602,18 -19,54 1 121,12
    FTSE 100 7 547,63 29,92 404,8
    CAC 40 5 336,64 -0,52 474,33
    Shanghai Composite 3 110,059 2,229 6,419
    Bist 100 97 533,28 -179,66 19 394,62
    RTS 1 073,04 -10,48 -79,29
    Валюта
    USD/EUR 1,1183 -0,0027 -0,9333
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