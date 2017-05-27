Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.05.2017)

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,3
|0,84
|-4,52
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,8
|0,9
|-3,92
|Золото (доллар/унция)
|1271,4
|11,5
|121,4
|Индексы
|Dow-Jones
|21 080,28
|-2,67
|1 317,68
|S&P 500
|2 415,82
|0,75
|176,99
|Nasdaq
|6 210,2
|4,94
|827,09
|Nikkei
|19 686,84
|-126,29
|572,47
|Dax
|12 602,18
|-19,54
|1 121,12
|FTSE 100
|7 547,63
|29,92
|404,8
|CAC 40
|5 336,64
|-0,52
|474,33
|Shanghai Composite
|3 110,059
|2,229
|6,419
|Bist 100
|97 533,28
|-179,66
|19 394,62
|RTS
|1 073,04
|-10,48
|-79,29
|Валюта
|USD/EUR
|1,1183
|-0,0027
|-0,9333
|USD/GBP
|1,2804
|-0,0138
|0,0466
|JPY/USD
|111,33
|-0,51
|-7,96
|RUB/USD
|56,5146
|-0,3741
|-4,7584
|TRY/USD
|3,578
|0,0113
|0,0503
|CNY/USD
|6,8555
|-0,013
|-0,0895
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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