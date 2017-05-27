Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.05.2017)

27 мая, 2017 09:45

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/

Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 52,3 0,84 -4,52 Нефть WTI (доллар/баррель) 49,8 0,9 -3,92 Золото (доллар/унция) 1271,4 11,5 121,4 Индексы Dow-Jones 21 080,28 -2,67 1 317,68 S&P 500 2 415,82 0,75 176,99 Nasdaq 6 210,2 4,94 827,09 Nikkei 19 686,84 -126,29 572,47 Dax 12 602,18 -19,54 1 121,12 FTSE 100 7 547,63 29,92 404,8 CAC 40 5 336,64 -0,52 474,33 Shanghai Composite 3 110,059 2,229 6,419 Bist 100 97 533,28 -179,66 19 394,62 RTS 1 073,04 -10,48 -79,29 Валюта USD/EUR 1,1183 -0,0027 -0,9333 USD/GBP 1,2804 -0,0138 0,0466 JPY/USD 111,33 -0,51 -7,96 RUB/USD 56,5146 -0,3741 -4,7584 TRY/USD 3,578 0,0113 0,0503 CNY/USD 6,8555 -0,013 -0,0895