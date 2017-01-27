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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.01.2017)

    Нефть Brent – 56,24 доллара/баррель

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 56,24 0,97 -0,58
    Нефть WTI (доллар/баррель) 53,78 1,03 0,06
    Золото (доллар/унция) 1189,8 -10,7 39,8
    Индексы
    Dow-Jones 20100,91 32,4 338,31
    S&P 500 2296,68 -1,69 57,85
    Nasdaq 5655,18 -1,16 272,07
    Nikkei 19454,88 397,38 340,51
    Dax 11848,63 42,58 367,57
    FTSE 100 7161,49 -2,94 18,66
    CAC 40 4867,24 -10,43 4,93
    Shanghai Composite 3159,166 9,616 55,526
    Bist 100 83826,54 698,28 5687,88
    RTS 1163,62 3,83 11,29
    Валюта
    USD/EUR 1,0682 -0,0066 -0,9834
    USD/GBP 1,2597 -0,0037 0,0259
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