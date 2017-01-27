Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.01.2017)

27 января, 2017 09:23

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 56,24 0,97 -0,58 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,78 1,03 0,06 Золото (доллар/унция) 1189,8 -10,7 39,8 Индексы Dow-Jones 20100,91 32,4 338,31 S&P 500 2296,68 -1,69 57,85 Nasdaq 5655,18 -1,16 272,07 Nikkei 19454,88 397,38 340,51 Dax 11848,63 42,58 367,57 FTSE 100 7161,49 -2,94 18,66 CAC 40 4867,24 -10,43 4,93 Shanghai Composite 3159,166 9,616 55,526 Bist 100 83826,54 698,28 5687,88 RTS 1163,62 3,83 11,29 Валюта USD/EUR 1,0682 -0,0066 -0,9834 USD/GBP 1,2597 -0,0037 0,0259 JPY/USD 114,53 1,25 -4,76 RUB/USD 60,3402 0,802 -0,9328 TRY/USD 3,8499 0,0196 0,3222 CNY/USD 6,884 0,0004 -0,061