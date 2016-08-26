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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.08.2016)

    Нефть Brent – 49,67 доллара/баррель

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 49,67 0,62 12,63
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,33 0,56 10,05
    Золото (доллар/унция) 1 324,6 -5,1 -108,5
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