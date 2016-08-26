Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.08.2016)

26 августа, 2016 09:38

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 49,67 0,62 12,63 Нефть WTI (доллар/баррель) 47,33 0,56 10,05 Золото (доллар/унция) 1 324,6 -5,1 -108,5 Индексы Dow-Jones 18 448,41 -33,07 1 023,38 S&P 500 2 172,47 -2,97 128,53 Nasdaq 5 212,2 -5,5 204,79 Nikkei 16 555,95 -41,35 -2 477,76 Dax 10 529,59 -93,38 -213,42 FTSE 100 6 816,9 -18,88 574,58 CAC 40 4 406,61 -28,86 -230,45 Shanghai Composite 3 068,33 -17,55 -470,85 Bist 100 76 789,89 673,58 5 062,9 RTS 966,29 8,25 209,25 Валюта USD/EUR 1,1285 0,0021 0,0429 USD/GBP 1,3192 -0,004 -0,1554 JPY/USD 100,53 0,08 -20,02 RUB/USD 65,0427 -0,2163 -7,4782 TRY/USD 2,9348 -0,0169 0,0134 CNY/USD 6,6595 0,0005 0,1658