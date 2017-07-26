Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.07.2017)

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|50,56
|1,96
|- 6,26
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|48,33
|1,99
|- 5,39
|Золото (доллар/унция)
|1 251,1
|- 9,6
|101,1
|Индексы
|Dow-Jones
|21 613,43
|100,26
|1850,83
|S&P 500
|2 477,13
|7,22
|238,3
|Nasdaq
|6 412,17
|1,36
|1 029,06
|Nikkei
|20 033,17
|57,5
|918,8
|Dax
|12 264,31
|55,36
|783,25
|FTSE 100
|7 434,82
|57,09
|291,99
|CAC 40
|5 161,08
|33,38
|298,77
|Shanghai Composite
|3 238,58
|16,163
|134,94
|Bist 100
|107 040,67
|330,15
|28 902,01
|RTS
|1 010,06
|- 3,63
|- 142,27
|Валюта
|USD/EUR
|1,1635
|- 0,0007
|0,1119
|USD/GBP
|1,3025
|- 0,0003
|0,0687
|JPY/USD
|111,9
|- 0,63
|- 7,39
|RUB/USD
|59,87
|- 0,1556
|- 1,403
|TRY/USD
|3,5711
|0,0143
|0,0434
|CNY/USD
|6,7539
|0,0027
|- 0,1911
Namiq HüseynovАвтор новости
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