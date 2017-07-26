Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.07.2017)

26 июля, 2017 10:20

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 50,56 1,96 - 6,26 Нефть WTI (доллар/баррель) 48,33 1,99 - 5,39 Золото (доллар/унция) 1 251,1 - 9,6 101,1 Индексы Dow-Jones 21 613,43 100,26 1850,83 S&P 500 2 477,13 7,22 238,3 Nasdaq 6 412,17 1,36 1 029,06 Nikkei 20 033,17 57,5 918,8 Dax 12 264,31 55,36 783,25 FTSE 100 7 434,82 57,09 291,99 CAC 40 5 161,08 33,38 298,77 Shanghai Composite 3 238,58 16,163 134,94 Bist 100 107 040,67 330,15 28 902,01 RTS 1 010,06 - 3,63 - 142,27 Валюта USD/EUR 1,1635 - 0,0007 0,1119 USD/GBP 1,3025 - 0,0003 0,0687 JPY/USD 111,9 - 0,63 - 7,39 RUB/USD 59,87 - 0,1556 - 1,403 TRY/USD 3,5711 0,0143 0,0434 CNY/USD 6,7539 0,0027 - 0,1911