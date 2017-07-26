 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.07.2017)

    Нефть Brent – 50,56 доллара/баррель

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 50,56 1,96 - 6,26
    Нефть WTI (доллар/баррель) 48,33 1,99 - 5,39
    Золото (доллар/унция) 1 251,1 - 9,6 101,1
    Индексы
    Dow-Jones 21 613,43 100,26 1850,83
    S&P 500 2 477,13 7,22 238,3
    Nasdaq 6 412,17 1,36 1 029,06
    Nikkei 20 033,17 57,5 918,8
    Dax 12 264,31 55,36 783,25
    FTSE 100 7 434,82 57,09 291,99
    CAC 40 5 161,08 33,38 298,77
    Shanghai Composite 3 238,58 16,163 134,94
    Bist 100 107 040,67 330,15 28 902,01
    RTS 1 010,06 - 3,63 - 142,27
    Валюта
    USD/EUR 1,1635 - 0,0007 0,1119
    USD/GBP 1,3025 - 0,0003 0,0687
    JPY/USD 111,9 - 0,63 - 7,39
    RUB/USD 59,87 - 0,1556 - 1,403
    TRY/USD 3,5711 0,0143 0,0434
    CNY/USD 6,7539 0,0027 - 0,1911
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi