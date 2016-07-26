Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.07.2016)

26 июля, 2016 09:27

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (долларов/

баррель) 44,72 -0,97 7,68 Нефть WTI (долларов/

баррель) 43,13 -1,06 5,85 Золото (долларов/унция) 1 327,2 -11,7 -105,9 Индексы Dow-Jones 18 493,06 -77,79 1 068,03 S&P 500 2 168,48 -6,55 124,54 Nasdaq 5 097,63 -2,53 90,22 Nikkei 16 620,29 -6,96 -2 413,42 Dax 10 198,24 50,78 -544,77 FTSE 100 6 710,13 -20,35 467,81 CAC 40 INDEX 4 388 6,9 -249,06 Shanghai Composite 3 015,83 3,01 -523,35 Bist 100 74 174,01 2 435,58 2 447,02 RTS 930,71 -5,27 173,67 Валюта USD/EUR 1,0995 0,0018 0,0139 USD/GBP 1,314 0,0031 -0,1606 JPY/USD 105,81 -0,32 -14,74 RUB/USD 65,4414 0,643 -7,0795 TRY/USD 3,0368 -0,0292 0,1154 CNY/USD 6,6799 0,0004 0,1862