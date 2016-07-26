Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.07.2016)

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом
года
|Товар
|Нефть Brent (долларов/
баррель)
|44,72
|-0,97
|7,68
|Нефть WTI (долларов/
баррель)
|43,13
|-1,06
|5,85
|Золото (долларов/унция)
|1 327,2
|-11,7
|-105,9
|Индексы
|Dow-Jones
|18 493,06
|-77,79
|1 068,03
|S&P 500
|2 168,48
|-6,55
|124,54
|Nasdaq
|5 097,63
|-2,53
|90,22
|Nikkei
|16 620,29
|-6,96
|-2 413,42
|Dax
|10 198,24
|50,78
|-544,77
|FTSE 100
|6 710,13
|-20,35
|467,81
|CAC 40 INDEX
|4 388
|6,9
|-249,06
|Shanghai Composite
|3 015,83
|3,01
|-523,35
|Bist 100
|74 174,01
|2 435,58
|2 447,02
|RTS
|930,71
|-5,27
|173,67
|Валюта
|USD/EUR
|1,0995
|0,0018
|0,0139
|USD/GBP
|1,314
|0,0031
|-0,1606
|JPY/USD
|105,81
|-0,32
|-14,74
|RUB/USD
|65,4414
|0,643
|-7,0795
|TRY/USD
|3,0368
|-0,0292
|0,1154
|CNY/USD
|6,6799
|0,0004
|0,1862
Tural İbadlıАвтор новости
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