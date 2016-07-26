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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.07.2016)

    Нефть Brent - 44,72 доллара/баррель

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом
    года
    Товар   
    Нефть Brent (долларов/
    баррель)    		44,72-0,977,68
    Нефть WTI (долларов/
    баррель)    		43,13-1,065,85
    Золото (долларов/унция)1 327,2-11,7-105,9
    Индексы   
    Dow-Jones18 493,06-77,791 068,03
    S&P 5002 168,48-6,55124,54
    Nasdaq5 097,63-2,5390,22
    Nikkei16 620,29-6,96-2 413,42
    Dax10 198,2450,78-544,77
    FTSE 1006 710,13-20,35467,81
    CAC 40 INDEX4 3886,9-249,06
    Shanghai Composite3 015,833,01-523,35
    Bist 10074 174,012 435,582 447,02
    RTS930,71-5,27173,67
    Валюта   
    USD/EUR1,09950,00180,0139
    USD/GBP1,3140,0031-0,1606
    JPY/USD105,81-0,32-14,74
    RUB/USD65,44140,643-7,0795
    TRY/USD3,0368-0,02920,1154
    CNY/USD6,67990,00040,1862
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