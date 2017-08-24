Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.08.2017)

24 августа, 2017 10:35

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар , Нефть Brent (доллар/баррель) 52,56 -0,01 - 4,26 Нефть WTI (доллар/баррель) 48,38 -0,03 - 5,34 Золото (доллар/унция) 1 294,89 0,19 144,89 Индексы Dow-Jones 21 812,09 -87,8 2 049,49 S&P 500 2 444,04 -8,47 205,21 Nasdaq 6 278,41 -19,07 895,3 Nikkei 19 379 -55,64 264,63 Dax 12 174,3 -55,04 693,24 FTSE 100 7 382,65 0,91 239,82 CAC 40 5 115,39 -16,46 253,08 Shanghai Composite 3 285,11 -2,6 181,47 Bist 100 108 952,73 358,28 30 814,07 RTS 1 044,96 5,52 - 107,37 Валюта USD/EUR 1,1807 -0,0001 0,1291 USD/GBP 1,2788 - 0,0011 0,045 JPY/USD 109,12 0,09 - 10,17 RUB/USD 59,063 - 0,0238 - 2,21 TRY/USD 3,4837 0,005 - 0,044 CNY/USD 6,6623 0,0004 - 0,2827