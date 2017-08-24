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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.08.2017)

    Нефть Brent – 52,56 доллара/баррель

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар ,
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,56 -0,01 - 4,26
    Нефть WTI (доллар/баррель) 48,38 -0,03 - 5,34
    Золото (доллар/унция) 1 294,89 0,19 144,89
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    Dow-Jones 21 812,09 -87,8 2 049,49
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    Bist 100 108 952,73 358,28 30 814,07
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