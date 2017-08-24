Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.08.2017)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|,
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,56
|-0,01
|- 4,26
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|48,38
|-0,03
|- 5,34
|Золото (доллар/унция)
|1 294,89
|0,19
|144,89
|Индексы
|Dow-Jones
|21 812,09
|-87,8
|2 049,49
|S&P 500
|2 444,04
|-8,47
|205,21
|Nasdaq
|6 278,41
|-19,07
|895,3
|Nikkei
|19 379
|-55,64
|264,63
|Dax
|12 174,3
|-55,04
|693,24
|FTSE 100
|7 382,65
|0,91
|239,82
|CAC 40
|5 115,39
|-16,46
|253,08
|Shanghai Composite
|3 285,11
|-2,6
|181,47
|Bist 100
|108 952,73
|358,28
|30 814,07
|RTS
|1 044,96
|5,52
|- 107,37
|Валюта
|USD/EUR
|1,1807
|-0,0001
|0,1291
|USD/GBP
|1,2788
|- 0,0011
|0,045
|JPY/USD
|109,12
|0,09
|- 10,17
|RUB/USD
|59,063
|- 0,0238
|- 2,21
|TRY/USD
|3,4837
|0,005
|- 0,044
|CNY/USD
|6,6623
|0,0004
|- 0,2827
Cavid ƏzimovАвтор новости
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