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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2017)

    Нефть Brent – 55,23 доллара/баррель

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,23 -0,26 -1,59
    Нефть WTI (доллар/баррель) 52,75 0,33 -0,97
    Золото (доллар/унция) 1 215,6 5,4 65,6
    Индексы
    Dow-Jones 19 799,85 -27,4 37,25
    S&P 500 2 265,2 -6,11 26,37
    Nasdaq 5 552,95 -2,38 169,84
    Nikkei 18 834,64 -303,27 -279,73
    Dax 11 545,75 -84,38 64,69
    FTSE 100 7 151,18 196,97 8,35
    CAC 40 4 821,41 57,34 -40,9
    Shanghai Composite 3 136,775 13,635 33,135
    Bist 100 83 047,8 -19,35 4 909,14
    RTS 1 137,67 -1,32 -14,66
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    USD/EUR 1,0765 0,0062 -0,9751
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