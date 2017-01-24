Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2017)

24 января, 2017 09:48

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,23 -0,26 -1,59 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,75 0,33 -0,97 Золото (доллар/унция) 1 215,6 5,4 65,6 Индексы Dow-Jones 19 799,85 -27,4 37,25 S&P 500 2 265,2 -6,11 26,37 Nasdaq 5 552,95 -2,38 169,84 Nikkei 18 834,64 -303,27 -279,73 Dax 11 545,75 -84,38 64,69 FTSE 100 7 151,18 196,97 8,35 CAC 40 4 821,41 57,34 -40,9 Shanghai Composite 3 136,775 13,635 33,135 Bist 100 83 047,8 -19,35 4 909,14 RTS 1 137,67 -1,32 -14,66 Валюта USD/EUR 1,0765 0,0062 -0,9751 USD/GBP 1,2535 0,016 0,0197 JPY/USD 112,71 -1,91 -6,58 RUB/USD 59,552 -0,0548 -1,721 TRY/USD 3,7568 -0,0114 0,2291 CNY/USD 6,8537 -0,0228 -0,0913