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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.08.2016)

    Нефть Brent – 49,16 доллара/баррель

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 49,16 -1,72 12,12
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,05 -1,47 9,77
    Золото (доллар/унция) 1 343,4 -13,8 -89,7
    Индексы
    Dow-Jones 18 529,42 -23,15 1 104,39
    S&P 500 2 182,64 -1,23 138,7
    Nasdaq 5 244,6 6,22 237,19
    Nikkei 16 598,19 52,37 -2 435,52
    Dax 10 494,35 -50,01 -248,66
    FTSE 100 6 828,54 -30,41 586,22
    CAC 40 4 389,94 -10,58 -247,12
    Shanghai Composite 3 084,81 -23,29 -454,37
    Bist 100 77 953,27 -192,32 6 226,28
    RTS 963,29 -2,39 206,25
    Валюта
    USD/EUR 1,132 -0,0005 0,0464
    USD/GBP 1,3137 0,0062 -0,1609
    JPY/USD 100,33 0,11 -20,22
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