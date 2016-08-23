Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.08.2016)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|49,16
|-1,72
|12,12
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,05
|-1,47
|9,77
|Золото (доллар/унция)
|1 343,4
|-13,8
|-89,7
|Индексы
|Dow-Jones
|18 529,42
|-23,15
|1 104,39
|S&P 500
|2 182,64
|-1,23
|138,7
|Nasdaq
|5 244,6
|6,22
|237,19
|Nikkei
|16 598,19
|52,37
|-2 435,52
|Dax
|10 494,35
|-50,01
|-248,66
|FTSE 100
|6 828,54
|-30,41
|586,22
|CAC 40
|4 389,94
|-10,58
|-247,12
|Shanghai Composite
|3 084,81
|-23,29
|-454,37
|Bist 100
|77 953,27
|-192,32
|6 226,28
|RTS
|963,29
|-2,39
|206,25
|Валюта
|USD/EUR
|1,132
|-0,0005
|0,0464
|USD/GBP
|1,3137
|0,0062
|-0,1609
|JPY/USD
|100,33
|0,11
|-20,22
|RUB/USD
|64,8112
|0,9137
|-7,7097
|TRY/USD
|2,9418
|0,0126
|0,0204
|CNY/USD
|6,6507
|-0,0025
|0,157
Tural İbadlıАвтор новости
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