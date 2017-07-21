Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.07.2017)

21 июля, 2017 09:58

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 49,3 - 0,4 - 7,52 Нефть WTI (доллар/баррель) 46,79 - 0,33 - 6,93 Золото (доллар/унция) 1 252,1 10,1 102,1 Индексы Dow-Jones 21 611,78 - 28,97 1 849,18 S&P 500 2 473,45 - 0,38 234,62 Nasdaq 6 390 4,96 1 006,89 Nikkei 20 144,59 123,73 1 030,22 Dax 12 447,25 - 4,8 966,19 FTSE 100 7 487,87 56,96 345,04 CAC 40 5 199,22 - 16,85 336,91 Shanghai Composite 3 244,86 13,88 141,22 Bist 100 106 735,56 - 681,96 28 596,9 RTS 1038,54 - 4,59 - 113,79 Валюта USD/EUR 1,1631 0,0116 0,1115 USD/GBP 1,2973 - 0,0049 0,0635 JPY/USD 111,91 - 0,06 - 7,38 RUB/USD 58,9007 - 0,084 - 2,3723 TRY/USD 3,5265 0,0048 - 0,0012 CNY/USD 6,7597 0,0078 - 0,1853