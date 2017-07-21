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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.07.2017)

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 49,3 - 0,4 - 7,52
    Нефть WTI (доллар/баррель) 46,79 - 0,33 - 6,93
    Золото (доллар/унция) 1 252,1 10,1 102,1
    Индексы
    Dow-Jones 21 611,78 - 28,97 1 849,18
    S&P 500 2 473,45 - 0,38 234,62
    Nasdaq 6 390 4,96 1 006,89
    Nikkei 20 144,59 123,73 1 030,22
    Dax 12 447,25 - 4,8 966,19
    FTSE 100 7 487,87 56,96 345,04
    CAC 40 5 199,22 - 16,85 336,91
    Shanghai Composite 3 244,86 13,88 141,22
    Bist 100 106 735,56 - 681,96 28 596,9
    RTS 1038,54 - 4,59 - 113,79
    Валюта
    USD/EUR 1,1631 0,0116 0,1115
    USD/GBP 1,2973 - 0,0049 0,0635
    JPY/USD 111,91 - 0,06 - 7,38
    RUB/USD 58,9007 - 0,084 - 2,3723
    TRY/USD 3,5265 0,0048 - 0,0012
    CNY/USD 6,7597 0,0078 - 0,1853
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