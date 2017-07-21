Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.07.2017)

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|49,3
|- 0,4
|- 7,52
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|46,79
|- 0,33
|- 6,93
|Золото (доллар/унция)
|1 252,1
|10,1
|102,1
|Индексы
|Dow-Jones
|21 611,78
|- 28,97
|1 849,18
|S&P 500
|2 473,45
|- 0,38
|234,62
|Nasdaq
|6 390
|4,96
|1 006,89
|Nikkei
|20 144,59
|123,73
|1 030,22
|Dax
|12 447,25
|- 4,8
|966,19
|FTSE 100
|7 487,87
|56,96
|345,04
|CAC 40
|5 199,22
|- 16,85
|336,91
|Shanghai Composite
|3 244,86
|13,88
|141,22
|Bist 100
|106 735,56
|- 681,96
|28 596,9
|RTS
|1038,54
|- 4,59
|- 113,79
|Валюта
|USD/EUR
|1,1631
|0,0116
|0,1115
|USD/GBP
|1,2973
|- 0,0049
|0,0635
|JPY/USD
|111,91
|- 0,06
|- 7,38
|RUB/USD
|58,9007
|- 0,084
|- 2,3723
|TRY/USD
|3,5265
|0,0048
|- 0,0012
|CNY/USD
|6,7597
|0,0078
|- 0,1853
Tural İbadlıАвтор новости
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