Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2017)

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Биржи в США 20 февраля были закрыты по случаю Дня президентов, отмечаемого ежегодно в третий понедельник февраля. Поэтому биржевые показатели не изменились.
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,18
|0,37
|-0,64
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,4
|0
|-0,32
|Золото (доллар/унция)
|1 239,1
|0
|89,1
|Индексы
|Dow-Jones
|20 624,05
|0
|861,45
|S&P 500
|2 351,16
|0
|112,33
|Nasdaq
|5 838,58
|0
|455,47
|Nikkei
|19 251,08
|16,46
|136,71
|Dax
|11 827,62
|70,6
|346,56
|FTSE 100
|7 299,86
|-0,1
|157,03
|CAC 40
|4 864,99
|-2,59
|2,68
|Shanghai Composite
|3 239,96
|37,885
|136,32
|Bist 100
|88 587,66
|-242,75
|10 449
|RTS
|1 152,21
|0
|-0,12
|Валюта
|USD/EUR
|1,0614
|-0,0002
|0,0098
|USD/GBP
|1,2463
|0,0051
|0,0125
|JPY/USD
|113,1
|0,26
|-6,19
|RUB/USD
|57,9786
|-0,3129
|-3,2944
|TRY/USD
|3,6245
|-0,0064
|0,0968
|CNY/USD
|6,8785
|0,012
|-0,0665
Tural İbadlıАвтор новости
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