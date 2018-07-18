Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.07.2018)

18 июля, 2018 09:53

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 72,16 0,32 5,29 Нефть WTI (доллар/баррель) 68,08 0 7,66 Золото (доллар/унция) 1 227,3 - 12,4 - 82 Индексы Dow-Jones 25 119,89 55,53 400,67 S&P 500 2 809,55 11,12 135,94 Nasdaq 7 855,12 49,4 951,73 Nikkei 22 835,56 30,06 70,62 Dax 12 661,54 100,52 - 256,1 FTSE 100 7 626,33 25,88 - 61,44 CAC 40 5 422,54 13,11 109,98 Shanghai Composite 2 798,13 - 15,91 - 509,04 Bist 100 90 049,74 305,73 - 25 283,26 RTS 1 165,14 - 15,5 10,71 Валюта USD/EUR 1,1661 - 0,005 - 0,0344 USD/GBP 1,3115 - 0,012 - 0,0398 JPY/USD 112,88 0,59 0,19 RUB/USD 62,6289 0,3061 4,94 TRY/USD 4,8044 - 0,0418 1,0062 CNY/USD 6,7065 0,0154 0,1997