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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.07.2018)

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 72,16 0,32 5,29
    Нефть WTI (доллар/баррель) 68,08 0 7,66
    Золото (доллар/унция) 1 227,3 - 12,4 - 82
    Индексы
    Dow-Jones 25 119,89 55,53 400,67
    S&P 500 2 809,55 11,12 135,94
    Nasdaq 7 855,12 49,4 951,73
    Nikkei 22 835,56 30,06 70,62
    Dax 12 661,54 100,52 - 256,1
    FTSE 100 7 626,33 25,88 - 61,44
    CAC 40 5 422,54 13,11 109,98
    Shanghai Composite 2 798,13 - 15,91 - 509,04
    Bist 100 90 049,74 305,73 - 25 283,26
    RTS 1 165,14 - 15,5 10,71
    Валюта
    USD/EUR 1,1661 - 0,005 - 0,0344
    USD/GBP 1,3115 - 0,012 - 0,0398
    JPY/USD 112,88 0,59 0,19
    RUB/USD 62,6289 0,3061 4,94
    TRY/USD 4,8044 - 0,0418 1,0062
    CNY/USD 6,7065 0,0154 0,1997
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