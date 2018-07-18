Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.07.2018)

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|72,16
|0,32
|5,29
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|68,08
|0
|7,66
|Золото (доллар/унция)
|1 227,3
|- 12,4
|- 82
|Индексы
|Dow-Jones
|25 119,89
|55,53
|400,67
|S&P 500
|2 809,55
|11,12
|135,94
|Nasdaq
|7 855,12
|49,4
|951,73
|Nikkei
|22 835,56
|30,06
|70,62
|Dax
|12 661,54
|100,52
|- 256,1
|FTSE 100
|7 626,33
|25,88
|- 61,44
|CAC 40
|5 422,54
|13,11
|109,98
|Shanghai Composite
|2 798,13
|- 15,91
|- 509,04
|Bist 100
|90 049,74
|305,73
|- 25 283,26
|RTS
|1 165,14
|- 15,5
|10,71
|Валюта
|USD/EUR
|1,1661
|- 0,005
|- 0,0344
|USD/GBP
|1,3115
|- 0,012
|- 0,0398
|JPY/USD
|112,88
|0,59
|0,19
|RUB/USD
|62,6289
|0,3061
|4,94
|TRY/USD
|4,8044
|- 0,0418
|1,0062
|CNY/USD
|6,7065
|0,0154
|0,1997
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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