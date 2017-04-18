Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2017)

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,36
|- 0,53
|- 1,46
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|52,65
|- 0,53
|- 1,07
|Золото (доллар/унция)
|1291,9
|1,8
|141,9
|Индексы
|Dow-Jones
|20 636,92
|183,67
|874,32
|S&P 500
|2 349,01
|20,06
|110,18
|Nasdaq
|5 856,79
|51,64
|473,68
|Nikkei
|18 355,26
|19,63
|- 759,11
|Dax
|12 109
|0
|627,94
|FTSE 100
|7 327,59
|0
|184,76
|CAC 40
|5 071,10
|0
|208,79
|Shanghai Composite
|3 222,17
|-23,9
|118,53
|Bist 100
|90 653,8
|590,11
|12 515,14
|RTS
|1 094,27
|21,12
|- 58,06
|Валюта
|USD/EUR
|1,0643
|0,0025
|0,0127
|USD/GBP
|1,2565
|0,0042
|0,0227
|JPY/USD
|108,91
|0,27
|- 10,38
|RUB/USD
|55,9109
|- 0,2726
|- 5,3621
|TRY/USD
|3,7019
|- 0,0073
|0,1742
|CNY/USD
|6,8803
|- 0,0051
|- 0,0647
Tural İbadlıАвтор новости
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