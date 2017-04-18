Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2017)

18 апреля, 2017 09:32

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,36 - 0,53 - 1,46 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,65 - 0,53 - 1,07 Золото (доллар/унция) 1291,9 1,8 141,9 Индексы Dow-Jones 20 636,92 183,67 874,32 S&P 500 2 349,01 20,06 110,18 Nasdaq 5 856,79 51,64 473,68 Nikkei 18 355,26 19,63 - 759,11 Dax 12 109 0 627,94 FTSE 100 7 327,59 0 184,76 CAC 40 5 071,10 0 208,79 Shanghai Composite 3 222,17 -23,9 118,53 Bist 100 90 653,8 590,11 12 515,14 RTS 1 094,27 21,12 - 58,06 Валюта USD/EUR 1,0643 0,0025 0,0127 USD/GBP 1,2565 0,0042 0,0227 JPY/USD 108,91 0,27 - 10,38 RUB/USD 55,9109 - 0,2726 - 5,3621 TRY/USD 3,7019 - 0,0073 0,1742 CNY/USD 6,8803 - 0,0051 - 0,0647