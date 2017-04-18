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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.04.2017)

    Нефть Brent – 55,36 доллара/баррель

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,36 - 0,53 - 1,46
    Нефть WTI (доллар/баррель) 52,65 - 0,53 - 1,07
    Золото (доллар/унция) 1291,9 1,8 141,9
    Индексы
    Dow-Jones 20 636,92 183,67 874,32
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    Nasdaq 5 856,79 51,64 473,68
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    Shanghai Composite 3 222,17 -23,9 118,53
    Bist 100 90 653,8 590,11 12 515,14
    RTS 1 094,27 21,12 - 58,06
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